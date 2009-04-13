

Christian Gersch

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Willkommen

Willkommen auf meiner persönlichen Homepage! Diese Seite dient dazu, wenn Sie sich über mich informieren möchten, und fasst Internet-Ressourcen von mir und über mich zusammen.

Persönliches

Nach Ende meiner Schulbildung habe ich Zivildienst geleistet und dann ein Medizinstudium aufgenommen, das ich erfolgreich abgeschlossen habe.

Medizin

In der Medizin gilt mein Interesse besonders eHealth, funktioneller Medizin aber auch der Notfallmedizin.

Persönlich

In meiner Freizeit engagiere ich mich ehrenamtlich.

Mein Lieblingszitat

»Der Mensch ist das, was er den ganzen Tag lang denkt.« -Waldo Emerson

über mich erschienene Presseartikel und Berichte

Ein Hinweis in eigener Sache: Ich sehe mich allerdings nicht als Person des öffentlichen Lebens. Vielmehr berichten die Artikel über meine ehrenamtlichen Funktionen, und nur diese sollen der Fokus sein.

Hilfreiche Notizen

Wenn Sie auf der Suche nach einer frei verfügbaren Datenbank des ICD-10 sind, werden Sie in den Quelldateien von Open Source Projekten fündig.

In vielen verschiedenen Sprachen - auch in Deutsch - finden sich das ICD-10 sowie OPS beim Sourceforge Projekt "Care 2002" (siehe http://sourceforge.net/projects/care2002/files/) im CSV-Format.

Auch "Medical" (http://sourceforge.net/projects/medical/) beinhaltet in seinen Quelldateien den ICD-10, hier im XML-Format.

Zum Thema Praxissoftware siehe auch mein Posting bei Google Groups.

Kontakt

Sie erreichen mich über mein Impressum